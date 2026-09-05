छतरपुर में आस्था और आधुनिकता के साथ मनी जन्माष्टमी, लड्डू गोपाल के दर्शन से हुई दिन की शुरुआत

कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर शहर के पन्ना नाका, छत्रसाल चौक, गांधी चौक, बस स्टैंड और हटवारा बाजार में श्रृंगार व सजावटी सामान की दुकानें सजी रहीं। कन्हैया के शृंगार और झांकियां सजाने के लिए पूरे दिन दुकानों में लोगों का तांता लगा रहा। पूजा और व्रत के लिए फलों की भारी मांग रही, जिससे उनके दामों में भी उछाल दर्ज किया गया। आम दिनों में 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाला खीरा 40 से 50 रुपए किलो तक बिका। वहीं नाशपाती 80 रुपए, सेब 180 से 220 रुपए और केला 50 से 70 रुपए दर्जन के भाव बिका।