विश्व आदिवासी दिवस पर शिक्षा की मशाल, 500 आदिवासी बच्चों के भविष्य की रोशनी बने एमपी के 71 वर्षीय ‘गुरूजी’

भारत सिंह सारेल मूल रूप से झाबुआ जिले के संदला इलाके के रहने वाले हैं। साल 1965 के आसपास पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति कठिन हो गई। अभावों के बीच उन्होंने किसी तरह हायर सेकेंडरी तक शिक्षा पूरी की। इसके बाद इंदौर में लाइब्रेरी में नौकरी मिली। इसी दौरान आकाशवाणी में भजन मंडली के साथ अतिरिक्त काम करने का अवसर भी मिला। काकलपुरा आने का अवसर उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। यहां समुदाय में शिक्षा की कमी को करीब से देखा तो मन में बच्चों के लिए कुछ करने का विचार आया। गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रामीणों के सहयोग से आश्रम की नींव रखी। शुरुआती वर्षों में नौकरी और आश्रम के बीच आनाजाना चलता रहा। बाद में काकलपुरा को ही अपनी कर्मस्थली बना लिया।