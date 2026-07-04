Twisha Sharma Case : लैपटॉप का पासवर्ड देने को तैयार हो गया समर्थ, पर रख दी बड़ी शर्त

वहीं, एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह के घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस कमिश्नर की फटकार के बाद टीम गठित की गई। इस टीम में कटारा हिल्स थाने के अलावा बागसेवनिया, मिसरोद के पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है। टीम का प्रभारी कटारा हिल्स थाना प्रभारी को बनाया गया है। सूत्रों की माने तो गुना के पारदी गिरोह ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल, इस मामले में अभी कोई खास अपडेट सामने नहीं आ सका है।