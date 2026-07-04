सीएम मोहन यादव ने भरी बैठक में अफसरों को हड़काया, आधी रात तक ऑफिस में रुककर करना पड़ा काम

CM Mohan Yadav -मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखी ए-प्लस की नोटशीट पर अधिकतम 15 दिनों में निर्णय लेना होता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ए-प्लस की ऐसी 821 से अधिक नोटशीट दो माह से ऑफिस में धूल खा रही हैं। एसीएस, पीएस इन पर निर्णय लेने की बजाए एक से दूसरे विभागों को भेज रहे हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को ए, ए प्लस व घोषणाओं के पालन की समीक्षा की तो यह तथ्य सामने आया। इस पर उन्होंने सख्ती दिखाई, प्रजेंटेशन बीच में रुकवाकर पूछा सबसे जरूरी काम क्यों अटक रहे! सीएम मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव (एसीएस), प्रमुख सचिव (पीएस) से कहा कि नोटशीट पर आज ही रात (3 जुलाई की रात) आदेश जारी करें। सीएम के सख्त रुख से अधिकारी घबरा उठे। उन्हें आधी रात तक ऑफिस में रुककर काम करना पड़ा।