4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सीएम मोहन यादव ने भरी बैठक में अफसरों को हड़काया, आधी रात तक ऑफिस में रुककर करना पड़ा काम

CM Mohan Yadav reprimanded officials -अफसरों को संवाद बढ़ाने की नसीहत भी दी मुख्यमंत्री ने, नाराज सीएम बोले-नोटशीट पर 4 घंटे में आदेश जारी करें, आधी रात कई विभागों ने जारी किए आदेश
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jul 04, 2026

CM Mohan Yadav reprimanded officials during a meeting

CM Mohan Yadav - image x

CM Mohan Yadav -मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखी ए-प्लस की नोटशीट पर अधिकतम 15 दिनों में निर्णय लेना होता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ए-प्लस की ऐसी 821 से अधिक नोटशीट दो माह से ऑफिस में धूल खा रही हैं। एसीएस, पीएस इन पर निर्णय लेने की बजाए एक से दूसरे विभागों को भेज रहे हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को ए, ए प्लस व घोषणाओं के पालन की समीक्षा की तो यह तथ्य सामने आया। इस पर उन्होंने सख्ती दिखाई, प्रजेंटेशन बीच में रुकवाकर पूछा सबसे जरूरी काम क्यों अटक रहे! सीएम मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव (एसीएस), प्रमुख सचिव (पीएस) से कहा कि नोटशीट पर आज ही रात (3 जुलाई की रात) आदेश जारी करें। सीएम के सख्त रुख से अधिकारी घबरा उठे। उन्हें आधी रात तक ऑफिस में रुककर काम करना पड़ा।

बताया कि कितने प्रकरणों में निर्णय लिए हैं और कितने विभागों के पास लंबित

बैठक में विभागों के एसीएस, पीएस और विभागाध्यक्ष ए, ए- प्लस और घोषणाओं के पालन को लेकर प्रजेंटेशन दे रहे थे। बताते हैं, सबसे पहले नगरीय विकास एवं आवास विभाग, फिर स्कूल शिक्षा और गृह विभाग के एसीएस ने तीन श्रेणियों में प्रगति बताई। यह भी बताया कि कितने प्रकरणों में उन्होंने निर्णय लिए हैं और कितने विभागों के पास लंबित है।

कार्रवाई के दिन भी तय हैं, फिर भी निर्णय नहीं हो पाना अच्छी बात नहीं

चौथे विभाग की बारी आती, उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने टोका। कहा, जब ए और ए-प्लस नोटशीट लिखी है, यानी, काम सर्वोच्च प्राथमिकता से जुड़ा है। इन पर कार्रवाई के दिन भी तय हैं, फिर भी निर्णय नहीं हो पाना अच्छी बात नहीं है। फाइल रखकर न बैठें…

सूत्र बताते हैं, सीएम ने कहा कि जिन मामलों में निर्णय लेने में कानूनी अड़चन आ रही है तो उसे मेरे सामने पेश करें। फाइलें अपने पास रखकर न बैठें। फाइलें अटकाने से अच्छा है कि निराकरण हो।

सीएम ने कहा, जनता व जनप्रतिनिधि बड़ी उम्मीद से आते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि सुनवाई होगी। इससे विपरीत स्थिति न बने। सभी के साथ आदर्श व्यवहार हो।

ज्यादातर अफसर देर रात तक ऑफिस में बैठे रहे

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नोटशीट पर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए हर हाल में आज ही यानि 3 जुलाई की रात को ही आदेश जारी करने को कहा। ऐसे में ज्यादातर अफसर देर रात तक ऑफिस में बैठे रहे। रात 12.30 बजे तक कई विभागों ने आदेश जारी किए।

दिग्विजय के खिलाफ तगड़ी मोर्चाबंदी, एमपी के 3 बड़े नेताओं ने राहुल गांधी से की कार्रवाई की मांग

ये भी पढ़ें
MP leaders demanded action against Digvijaya from Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Jul 2026 08:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सीएम मोहन यादव ने भरी बैठक में अफसरों को हड़काया, आधी रात तक ऑफिस में रुककर करना पड़ा काम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 2 आईपीएस को बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने 2 एसपी को हटाया, स्पेशल डीजीपी को एक्सट्रा चार्ज

आईपीएस प्रिंयका शुक्ला को शाजापुर का तो संजय कुमार अग्रवाल
भोपाल

गाय-भैंस का दूध पीने से कैंसर! क्यों छिड़ी यह बहस, क्या है सच?

Oxytocin milk Injecton side effect
Patrika Special News

Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर चंदा विवाद: दिग्विजय सिंह उज्जैन से अयोध्या तक करेंगे पदयात्रा

digvijay singh
भोपाल

दतिया उपचुनाव: बीजेपी से उम्मीदवारी करीबन तय, कांग्रेस में चेहरे पर बढ़ा असमंजस

rajendra bharti narottam mishra
भोपाल

17-17 साल से अटैच शिक्षकों की रूकेगी सैलरी, भोपाल में ई-अटेंडेंस के आधार पर मिलेगा वेतन

Teachers salaries: 17-17 साल से अटैच शिक्षकों का रुकेगा वेतन (Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.