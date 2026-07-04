MP Politics: फंस गए जीतू पटवारी, एमपी कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस

इससे पहले विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय के बयानों को लेकर तंज कसा था। जीतू पटवारी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह ने ही जीतू पटवारी के आरोपों की पोल खोल दी थी। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई निजी ट्रस्ट नहीं, बल्कि सरकारी न्यास है। ऐसे में कांग्रेस के आरोप अपने आप गलत साबित हो गए। शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के बीच क्या अंतर होता है, अच्छी तरह से पता है। उन्होंने कहा कि जीतू बगैर तथ्यों की जांच किए आरोप लगाते हैं। उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक आरोप लगाना है, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है।