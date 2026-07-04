100 से अधिक लोगों को संक्रमित किया, सनकी HIV पॉजिटिव 11 साल पहले कर चुका 7 साल की बच्ची का मर्डर

परिजन ने उस समय तत्कालीन पुलिस महानिदेशक को आवेदन देकर बताया था कि, 11 अक्टूबर 2015 को उनका सात वर्षीय बेटा जो मिसरोद स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा दो का छात्र था और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। बाद में उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था। शिकायत में परिवार ने मोहल्ले में रहने वाले एचआईवी संक्रमित आरोपी और उसके साथी नितिन साहू पर बच्चे को बहला - फुसलाकर ले जाने और हत्या करने का संदेह जताया था। परिवार का कहना था कि जिस स्थान से बच्चे का शव मिला, वहां कोई छोटा बच्चा अकेले पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि किसी ने बच्चे को वहां ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।