भोपाल के RGPV में 3 इडियट्स स्टाइल में चोरी, एग्जाम के चंद मिनट पहले अलमारी से प्रश्नपत्र गायब

प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। परीक्षा शाखा में एक दर्जन से अधिक अलमारियां थीं, लेकिन केवल एक अलमारी खुली मिली और उसी से प्रश्नपत्र गायब पाए गए। खास बात यह रही कि अलमारी का ताला टूटा नहीं था। वहीं कमरे में केवल रोशनदान की एक खिड़की टूटी मिली, जबकि अन्य दरवाजों और तालों पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ के निशान नहीं मिले। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी रोशनदान के रास्ते अंदर पहुंचे और पेपर चोरी कर ले गए।