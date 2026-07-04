इंदौर में ई-मेल स्पूफिंग कर अंतरराष्ट्रीय घुड़सवार से 1.62 करोड़ ठगे, जालसाजों ने बैंक खाते का विवरण ही बदल दिया

जांच में सामने आया कि, 29 मई 2026 को खिलाड़ी को कंपनी के संचालक के नाम से मिलती - जुलती फर्जी ई-मेल आइडी से संदेश भेजा गया। ई-मेल में तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए बताया गया कि, पुराने खाते में भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सकता और शेष राशि नए बैंक खाते में जमा करने को कहा गया। ई-मेल असली प्रतीत होने के कारण खिलाड़ी ने बताए गए खाते में 1.62 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में कंपनी से संपर्क करने पर पता चला कि, उसने बैंक खाता बदलने संबंधी कोई ई-मेल भेजा ही नहीं था। तब साइबर ठगी का खुलासा हुआ।