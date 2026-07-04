नरोत्तम मिश्रा की हार भुला नहीं पा रही बीजेपी, दतिया में जीत के लिए जमीन पर उतरेंगे बड़े नेता

Narottam Mishra - चंबल संभाग के विजयपुर में करीब डेढ़ साल पहले हुए उपचुनाव के बाद अब ग्वालियर के दतिया में उपचुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा के लिए यह चुनाव विजयपुर में मिली हार के बाद कड़ी परीक्षा से कम नहीं होगा। दतिया सीट सत्ता- संगठन की प्रतिष्ठा से जुड़ी है, यहां 15 सालों तक लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने पिछली बार 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को हराते हुए चौंका दिया था। उनकी हार बीजेपी भुला नहीं पा रही है। इसी कारण पार्टी दतिया उपचुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सीट पर जीत के लिए माइक्रो प्लान बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के बड़े नेता भी दतिया में ही डेरा डालेंगे।