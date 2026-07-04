एमपी के 2 आईपीएस को बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने 2 एसपी को हटाया, स्पेशल डीजीपी को एक्सट्रा चार्ज

IPS MP- राज्य सरकार ने एक बार फिर देर रात प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया। शुक्रवार देर रात राज्य के 9 आइपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आईपीएस की इस तबादला सूची में सबसे अहम नियुक्ति रुचिवर्धन मिश्रा की है। उन्हें पुलिस मुख्यालय से हटाकर भोपाल ग्रामीण का आइजी बनाया है। शहडोल और शाजापुर जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। उनके स्थान पर सरकार ने दो अन्य आईपीएस को जिलों का अहम दायित्व दिया है। आईपीएस प्रिंयका शुक्ला को शाजापुर का तो संजय कुमार अग्रवाल को शहडोल का एसपी बनाया गया है। नर्मदापुरम के नए आइजी आइपीएस चंद्रशेखर सोलंकी बनाए गए। स्पेशल डीजीपी आदर्श कटियार को एक्सट्रा चार्ज दिया गया है।