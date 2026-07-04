4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 2 आईपीएस को बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने 2 एसपी को हटाया, स्पेशल डीजीपी को एक्सट्रा चार्ज

MP Government assigns major responsibilities to 2 IPS - प्रियंका शुक्ला शाजापुर तो संजय अग्रवाल शहडोल एसपी 9 आइपीएस बदले, रुचिवर्धन मिश्रा भोपाल ग्रामीण, शाजापुर-शहडोल में नए एसपी
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jul 04, 2026

आईपीएस प्रिंयका शुक्ला को शाजापुर का तो संजय कुमार अग्रवाल

IPS Officers MP - (फोटो- Patrika.com)

IPS MP- राज्य सरकार ने एक बार फिर देर रात प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया। शुक्रवार देर रात राज्य के 9 आइपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आईपीएस की इस तबादला सूची में सबसे अहम नियुक्ति रुचिवर्धन मिश्रा की है। उन्हें पुलिस मुख्यालय से हटाकर भोपाल ग्रामीण का आइजी बनाया है। शहडोल और शाजापुर जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। उनके स्थान पर सरकार ने दो अन्य आईपीएस को जिलों का अहम दायित्व दिया है। आईपीएस प्रिंयका शुक्ला को शाजापुर का तो संजय कुमार अग्रवाल को शहडोल का एसपी बनाया गया है। नर्मदापुरम के नए आइजी आइपीएस चंद्रशेखर सोलंकी बनाए गए। स्पेशल डीजीपी आदर्श कटियार को एक्सट्रा चार्ज दिया गया है।

अधिकारियों की तबादला सूची में शहडोल और शाजापुर के पुलिस अधीक्षकों के भी नाम

आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में शहडोल और शाजापुर के पुलिस अधीक्षकों के भी नाम हैं। राज्य सरकार ने दोनों जिलों में नए एसपी नियुक्त किए हैं। संजय कुमार अग्रवाल को शहडोल और प्रियंका शुक्ला को शाजापुर के एसपी के रूप में नया दायित्व दिया है।

सागर, नर्मदापुरम और भोपाल ग्रामीण में नए आईजी नियुक्त किए

गृह विभाग ने सागर, नर्मदापुरम और भोपाल ग्रामीण में नए आईजी नियुक्त किए हैं। रुचि वर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल बनाया गया है। वे अभी आईजी प्रशासन, पीएचक्यू के पद पर पदस्थ हैं। वर्तमान में इंदौर एसएएफ रेंज में पदस्थ चंद्रशेखर सोलंकी को नर्मदापुरम का आईजी बनाया गया है। नर्मदापुरम के आईजी मिथिलेश शुक्ला को अब सागर रेंज का आईजी बनाया गया है। उनके पास सागर आईजी का अतिरिक्त प्रभार भी था।

स्पेशल डीजीपी आदर्श कटियार को एक्सट्रा चार्ज

इधर जोन स्तर पर हरिनारायण चारी मिश्रा को एससीआरबी से पुलिस मुख्यालय में आइजी (प्रशासन) बनाया है। विशेष पुलिस महानिदेशक यानि स्पेशल डीजीपी (प्रशासन) आदर्श कटियार को (दूरसंचार) व इंदौर आइजी ग्रामीण अनुराग को विसबल इंदौर और आरएपीटीसी इंदौर का अतिरिक्त प्रभार दिया है।

अफसर कहां से कहां

हरिनारायण चारी मिश्रा आइजी, एससीआरबी से आइजी (प्रशासन), पीएचक्यू
रुचिवर्धन मिश्रा आइजी (प्रशासन) पीएचक्यू से आइजी भोपाल ग्रामीण
चंद्रशेखर सोलंकी आइजी, विसबल इंदौर से आइजी, नर्मदापुरम मिथिलेश शुक्ला आइजी, नर्मदापुरम से आइजी, सागर
सिमाला प्रसाद डीआइजी, पीएचक्यू से डीआइजी, खरगोन यशपाल सिंह राजपूत एसपी, शाजापुर से एसपी, रेल इंदौर रामजी श्रीवास्तव एसपी, शहडोल से एआइजी, पुलिस अकादमी, भौंरी
संजय कुमार अग्रवाल एआइजी, पुलिस अकादमी भौंरी से एसपी, शहडोल
प्रियंका शुक्ला एआइजी, पीएचक्यू से एसपी, शाजापुर

दिग्विजय के खिलाफ तगड़ी मोर्चाबंदी, एमपी के 3 बड़े नेताओं ने राहुल गांधी से की कार्रवाई की मांग

ये भी पढ़ें
MP leaders demanded action against Digvijaya from Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Jul 2026 07:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 2 आईपीएस को बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने 2 एसपी को हटाया, स्पेशल डीजीपी को एक्सट्रा चार्ज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीएम मोहन यादव ने भरी बैठक में अफसरों को हड़काया, आधी रात तक ऑफिस में रुककर करना पड़ा काम

CM Mohan Yadav reprimanded officials during a meeting
भोपाल

गाय-भैंस का दूध पीने से कैंसर! क्यों छिड़ी यह बहस, क्या है सच?

Oxytocin milk Injecton side effect
Patrika Special News

Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर चंदा विवाद: दिग्विजय सिंह उज्जैन से अयोध्या तक करेंगे पदयात्रा

digvijay singh
भोपाल

दतिया उपचुनाव: बीजेपी से उम्मीदवारी करीबन तय, कांग्रेस में चेहरे पर बढ़ा असमंजस

rajendra bharti narottam mishra
भोपाल

17-17 साल से अटैच शिक्षकों की रूकेगी सैलरी, भोपाल में ई-अटेंडेंस के आधार पर मिलेगा वेतन

Teachers salaries: 17-17 साल से अटैच शिक्षकों का रुकेगा वेतन (Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.