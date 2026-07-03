राम मंदिर चंदा विवाद: दिग्विजय सिंह उज्जैन से अयोध्या तक करेंगे पदयात्रा

दिग्विजय सिंह ने अपने सरकारी बंगले के बाहर एक पोस्टर भी लगवाया है, इस पोस्टर में लिखा है- 'जय सिया राम…हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए समूचे देश के द्वारा दिए गए चंदा के चोरों एवं चढ़ावा चोरों का मेरे निवास पर प्रवेश निषेध है'। इस पोस्टर पर भगवान शिव, भगवान राम की तस्वीर के साथ ही महात्मा गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर भी लगी हुई है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसियों से अपील भी की है कि वो भी अपने घरों के बाहर चंदा चोरों के प्रवेश निषेध का पोस्टर लगाएं।