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एमपी कांग्रेस का Gen-Z पर फोकस, जीतू पटवारी ने कुर्ता-पाजामा छोड़ पहने टी शर्ट-पैंट,निकाली साइकिल

Jitu Patwari rides a bicycle - साइकिल चलाते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने पोस्ट किया वीडियो,एमपी में Gen-Z पर फोकस
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भोपाल

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deepak deewan

Jul 03, 2026

Jitu Patwari rides a bicycle in MP to focus on Gen-Z

Jitu Patwari - एमपी में Gen-Z पर फोकस करने जीतू पटवारी ने चलाई साइकिल- Image X

Jitu Patwari - कांग्रेस अब Gen-Z पर फोकस कर रही है। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट के मुद्दों पर मुखर है। युवाओं की समस्याओं को कांग्रेस प्रमुखता से उठा रही है। राहुल गांधी जहां नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर हमला करते रहे वहीं कोटा में छात्रोें के बीच भी पहुंच गए। राष्ट्रीय नेतृत्व की तर्ज पर प्रदेश संगठन भी इन मुद्दों को तरजीह दे रहा है। Gen-Z से सीधा कनेक्शन बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने तो अपना लिबास तक बदल लिया। उन्होंने कुर्ता पाजामा छोड़कर टी शर्ट पहनी और साइकिल लेकर निकल पड़े। जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी सुरक्षित शिक्षा का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश के युवाओं को भी इसके लिए आगे आने का आव्हान किया। जीतू पटवारी ने साइकिल चलाते हुए संदेश देने का वीडियो भी बनवाया। गुरुवार को इसे अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट किया।

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Published on:

03 Jul 2026 12:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी कांग्रेस का Gen-Z पर फोकस, जीतू पटवारी ने कुर्ता-पाजामा छोड़ पहने टी शर्ट-पैंट,निकाली साइकिल

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