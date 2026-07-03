एमपी में फिर रुके प्रमोशन, बाकायदा आदेश जारी कर लगाई पाबंदी

Ppromotions- मध्यप्रदेश में पदोन्नतियों के नाम पर कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ मजाक किया जा रहा है। सालों से प्रमोशन रुके हैं, हजारों कर्मचारी, अधिकारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर्ड हो चुके हैं। सरकार ने हाल ही में प्रमोशन प्रक्रिया फिर शुरु की है लेकिन इसमें भी कई उलझनें हैं। इस बीच पुलिस महकमे में तो पदोन्नतियों पर फिर से पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय यानि पीएचक्यू ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अंतर्गत सिपाही से इंस्पेक्टर तक उच्च पद पर कार्यवाहक प्रमोशन देने की प्रक्रिया पर विभाग ने रोक लगा दी है।