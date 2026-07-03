एमपी के 3 नेताओं पर लटकी तलवार, निर्देशों की धज्जियां उड़ाने पर कांग्रेस नेतृत्व नाराज

MP Congress- मध्यप्रदेश में कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक जारी है। अनुशासन तो मानो बचा ही नहीं है। कांग्रेस के तीन दिवसीय मौन सत्याग्रह की कुछ नेताओं ने पहले ही दिन हवा निकाल दी। कई शहरों में पार्टी नेताओं ने टीवी डिबेट में भाग लिया। विदिशा में तो खुद जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी ही डिबेट में शामिल हुए। इस पर पार्टी नेताओं ने आपत्ति भी जताई। मनाही के बावजूद टीवी डिबेट में शामिल होने की शिकायतों पर प्रदेश नेतृत्व ने भी नाराजगी जताई है। संगठन की तरफ से नोटिस जारी करने की बात कही गई है।