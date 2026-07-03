‘राजा-केतन हत्याकांड’ रोकने के लिए प्री-मैरिज काउंसिलिंग जरूरी, भोपाल में बोले एक्सपर्ट

जिस तरह की घटनाएं अभी जो देखने और सुनने को मिल रही हैं वह चिंता का विषय है। रिश्ते में संवाद और संस्कारों की कमी इसका मुख्य कारण है। परिवार में बच्चों को यह समझाना आवश्यक है कि अगर आप किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं हैं तो सम्मान सहित ना कहना बेहतर है। आज कल युवा पीढ़ी वास्तविक जीवन की सच्चाई से अंजान है और सोशल मीडिया और मोबाइल से समाधान खोजते हैं। परिवार के बीच आपसी संवाद और नैतिक संस्कार की कमी ही ऐसे अपराध बढ़ने का कारण है। - वंदना सिंघई, समाजसेवी