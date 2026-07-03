दतिया उपचुनाव: बीजेपी से उम्मीदवारी करीबन तय, कांग्रेस में चेहरे पर बढ़ा असमंजस

Datia Seat- निर्वाचन आयोग ने दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। यहां मतदान 30 जुलाई को होगा और 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े फर्जीवाड़े में दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। 2 अप्रेल को भारती की सदस्यता रद्द करने के 3 माह बाद गुरुवार को उपचुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा-कांग्रेस में हलचलें तेज हो गईं। हालांकि भाजपा से उम्मीदवारी तकरीबन तय है। पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को पार्टी मैदान में उतारने की तैयारी में है। इधर कांग्रेस में चेहरे पर असमंजस बना हुआ है। राजेंद्र भारती के पुत्र की दावेदारी ज्यादा मजबूत दिख रही है।