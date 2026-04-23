सागर-कानपुर फोरलेन निर्माण की आड़ में मुरूम का अवैध खेल: एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 98 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना

जिले में चल रहे सागर-कानपुर फोरलेन चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की आड़ में चल रहे अवैध उत्खनन के बड़े खेल का पत्रिका ने पर्दाफाश किया है। पत्रिका ने माफिया की तर्ज पर खेल: जिलेभर में बिना लीज व अनुमति कंपनियां कर रही करोड़ों की खनिज चोरी शीर्षक से खबर प्रकाशित कर इस खेल को उजागर किया था। जिसे संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया और अब कड़ी कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य में लगी एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी पर 98 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है।