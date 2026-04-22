खनिज संपदा की लूट पर प्रहार, 15 दिन में 21 केस बनाए, 77 लाख रुपए का जुर्माना, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर बनाए केस

प्रशासन की इस सक्रियता का असर यह हुआ कि दर्ज 21 प्रकरणों में से 4 का निराकरण भी हो चुका है। इन प्रकरणों के माध्यम से विभाग ने अब तक 12.24 लाख रुपए की जुर्माना राशि सरकारी खजाने में जमा करवा ली है। शेष 17 मामलों में कलेक्टर न्यायालय की प्रक्रिया जारी है, जिसमें दोषियों पर और भी भारी जुर्माना लगाया जाना तय है। इस कार्रवाई के बाद से जिले के रेत माफियाओं और डंपर संचालकों में हडक़ंप का माहौल है। माइनिंग विभाग ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान रुकने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में जिले के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी इसी तरह की आकस्मिक जांच और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।