महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बड़ी राहत: जून 2026 की परीक्षाओं के लिए बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि, अब 28 अप्रेल तक भर सकेंगे फॉर्म

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबद्ध कॉलेजों के हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जून 2026 में आयोजित होने वाली सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में संशोधन करते हुए इसे आगे बढ़ा दिया है। इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है जो तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से अब तक अपना आवेदन जमा नहीं कर पाए थे।