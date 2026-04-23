महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बड़ी राहत: जून 2026 की परीक्षाओं के लिए बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि, अब 28 अप्रेल तक भर सकेंगे फॉर्म

विश्वविद्यालय
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबद्ध कॉलेजों के हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जून 2026 में आयोजित होने वाली सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में संशोधन करते हुए इसे आगे बढ़ा दिया है। इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है जो तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से अब तक अपना आवेदन जमा नहीं कर पाए थे।
विश्वविद्यालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, विद्यार्थी अब निम्नलिखित समय-सीमा के भीतर अपने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं:
सामान्य शुल्क के साथ: 28 अप्रेल 2026 तक।
750 रुपए विलंब शुल्क के साथ: 29 अप्रेल और 30 अप्रेल 2026 तक।
1000 रुपए विशेष विलंब शुल्क के साथ: परीक्षा प्रारंभ होने के केवल दो कार्यदिवस पूर्व तक।
संशोधित समय-सारिणी विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर लागू होगी, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
स्नातकोत्तर : एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएचएससी (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर)।
शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा: बीएड, एमएड, बीपीएड, बीएलएड, बीएड (विशेष शिक्षा) एवं एमएड (विशेष शिक्षा)।
विधि: एलएलएम, बीबीए-एलएलबी, बीकॉम-एलएलबी, बीए-एलएलबी, एलएलबी (ऑनर्स एवं प्लेन) के द्वितीय, चतुर्थ, छठवें एवं आठवें सेमेस्टर।
स्नातक ( पुरानी शिक्षा नीति): बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थी।
डिप्लोमा: डीसीए सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियों में यह अंतिम संशोधन है। इसके बाद किसी भी स्थिति में तिथियां आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी। प्रशासन ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों और सर्वर डाउन जैसी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भरें। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट खबरों से बचें। परीक्षा संबंधी सटीक और प्रामाणिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट का ही अवलोकन करें। विद्यार्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे पोर्टल पर उपलब्ध अधिसूचना के आधार पर ही अपनी प्रक्रिया पूर्ण करें।
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