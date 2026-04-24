छतरपुर में लू का अलर्ट: 15 किमी की रफ्तार से चलेंगी कातिल गर्म हवाएं, खजुराहो और नौगांव में सूरज के तेवर हुए प्रचंड,अगले 48 घंटे आसमान से बरसेगी आग

बुंदेलखंड की धरती अब आग उगलने लगी है। छतरपुर जिले में गर्मी के तेवर इतने तीखे हो गए हैं कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन जारी करते हुए जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से खजुराहो और नौगांव के इलाकों में झुलसाने वाली गर्मी के साथ 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवाएं जनजीवन को बेहाल करेंगी।