सायरन बजाते दौड़ रही एंबुलेंस में इश्कबाजी! कॉलेज की लड़की के साथ पकड़ाया ड्राइवर

इधर बुधवार को नर्मदापुरम-हरदा स्टेट हाईवे पर सांवलखेड़ा के पास एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस में आग लग गई। सिवनी मालवा से महिला मरीज सुमन यदुवंशी को नर्मदापुरम जिला अस्पताल ले जा रही निजी एंबुलेंस में आग लग गई। सुमन ऑक्सीजन पर थी, आग लगते ही तुरंत ड्राइवर ने एंबुलेंस रोकी और मरीज को बाहर निकाला और उसे किसी तरह ऑक्सीजन लगाई। इस बीच आग की तेज लपटें एंबुलेंस से उठने लगी थीं। इधर, सूचना मिली तो डोलरिया पुलिस भी सक्रिय हो गई। थाने से आते समय उन्होंने पेट्रोल पंप से फायर एक्सटिंग्विशर लिया और मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। मरीज को दूसरी एंबुलेंस 108 से अस्पताल भेजा। एसपी साईं कृष्णा एस थोटा ने पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया है।