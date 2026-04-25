पत्रिका इम्पैक्ट: आगजनी की घटनाओं के बाद जागा प्रशासन, खेतों में नरवाई जलाने वाले 18 किसानों पर एफआईआर दर्ज

प्रशासन द्वारा की गई इस छापामार कार्रवाई में जिले के अलग-अलग थानों में कुल 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। नौगांव के ग्राम लुगासी में आशाराम उर्फ अस्सू कुशवाहा पर मामला दर्ज हुआ है। बक्सवाहा के ग्राम पौड़ी में लक्ष्मन लोधी और दरगुवां में रमेश राय के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी कार्रवाई छतरपुर विकासखंड के ईशानगर और देरी में हुई, जहां भरत सिंह, बाबूलाल, सीताराम, मुकेश, बालादीन, प्यारेलाल, संतराम और राजेन्द्र सिंह चंदेल को आरोपी बनाया गया है। बिजावर के महुआझाला में फौज खां और संतोष प्रजापति तथा बड़ामलहरा क्षेत्र में शंकर यादव, जानकी बाई, लखन, बाबा और सूराबाई यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है।लापरवाही पर भारी जुर्माने का है