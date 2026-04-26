तपिश की चपेट में बुंदेलखंड: खजुराहो में पारा 44.6 डिग्री के पार, नौगांव भी भट्टी की तरह तपा, 29 अप्रेल तक बादलों की आवाजाही से मिल सकती है मामूली राहत

मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार खजुराहो में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले (43.9 डिग्री) की तुलना में करीब 0.7 डिग्री ज्यादा है। यहां न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं, नौगांव में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं, यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और गर्म हवाओं (लू) के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।