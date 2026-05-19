19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

पीएम की अपील हल्के में लेना पड़ा भारी, सीएम के निशाने पर आए बड़े नेता और अफसर

MP News: पीएम की अपील न मानने वाले नेता और अफसरों पर सीएम की नजर, इन बड़े नेताओं को बुलाकर लगाई क्लास, मांगनी पड़ी माफी, सीएम ने दी दी बड़ी चेतावनी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

May 19, 2026

MP Political News

MP Political News: सत्ता और संगठन की सुनवाई के दौरान मौजूद रेखा यादव और वीरेंद्र गोयल।

MP News: खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और सरकारी आयोजनों में सादगी अपनाने की अपील की थी। लेकिन प्रदेश में कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और अफसर इसको गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे। प्रदेश में हाल के महीनों में भारी-भीड़ जुटाने की कवायद, लग्जरी वाहनों का काफिला और स्वागत-सत्कार पर बड़े खर्च के मामले सामने आए।

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास से जुड़ा एक और मामला तब सुर्खियों में आया, जब एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन राजधानी की एक फाइव स्टार होटल में हुआ। ऐसे में पीएम की मितव्ययिता वाली गाइडलाइन और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर साफ नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश में सत्ता-संगठन ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेकर कई कार्रवाईयां कीं, लेकिन इसके बाद भी अफसर-मंत्री मितव्ययिता से बाज नहीं आ रहे हैं।

निशाने पर महिला आयोग की अध्यक्ष

प्रधानमंत्री की अपील (PM Modi Appeal)की अनदेखी पर पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर के बाद अब सत्ता व संगठन के निशाने पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव और सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल आए हैं। इनको सोमवार सीएम डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल व प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह के सामने पेश होना पड़ा।

दोनों से पूछा सवाल तो दी सफाई

दोनों से पूछा गया कि पीएम की अपील (PM Modi Appeal) के बावजूद दिखावा क्यों किया? जवाब में दोनों ने सफाई दी। बताया जा रहा है कि दोबारा गलती मिलने पर दोनों को हटाने की चेतावनी के साथ माफी दे दी है। उधर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर दूसरी बार सोमवार को तब चर्चा में आ गए जब वे सरकार द्वारा बुलाए प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्पॉट हुए। उनके फोटो कई मंचों पर वायरल हुए। जिसके बाद उन्होंने अफसरों से मिन्नतें कर अपनी फोटो को हटवाईं।

सफाई में यह बोले पदाधिकारी

मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने अपनी सफाई में कहा, जो वाहन उनके काफिले में नहीं थे, उन्हें भी उनका बताकर विरोधियों ने बढ़ा-चढ़ाकर शिकायत की है। वहीं सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गोयल ने कहा, इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

मास्टरस्ट्रोक या इनसाइडर ट्रेडिंग? एक दिन, एक जगह, एक ही रजिस्ट्री और देश के 50 बड़े अफसर!
Patrika Special News
Bhopal Bypass Ias IPS Land Controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 May 2026 10:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पीएम की अपील हल्के में लेना पड़ा भारी, सीएम के निशाने पर आए बड़े नेता और अफसर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम घोषित, कप्तान सलीमा समेत 5 खिलाड़ियों का एमपी से खास कनेक्शन

Indian Womens Hockey Team
भोपाल

दूध डालने से प्रदूषित हो रहा नदी का पानी! केंद्र से मांगी साइंटिफिक रिपोर्ट

narmada
भोपाल

शराब कारोबार पर भिड़े एमपी के दो मंत्री, सवाल उठाने के बाद ‘भूमिगत’ हुईं मंत्री संपतिया

Dispute between MP Ministers Sampatiya Uike and Nagar Singh Chouhan
भोपाल

Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम पांचवें दिन फिर बढ़े, जानें एमपी के शहरों में नई कीमतें

Petrol Diesel Price Hike
भोपाल

मास्टरस्ट्रोक या इनसाइडर ट्रेडिंग? एक दिन, एक जगह, एक ही रजिस्ट्री और देश के 50 बड़े अफसर!

Bhopal Bypass Ias IPS Land Controversy
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.