पीएम की अपील हल्के में लेना पड़ा भारी, सीएम के निशाने पर आए बड़े नेता और अफसर

दोनों से पूछा गया कि पीएम की अपील (PM Modi Appeal) के बावजूद दिखावा क्यों किया? जवाब में दोनों ने सफाई दी। बताया जा रहा है कि दोबारा गलती मिलने पर दोनों को हटाने की चेतावनी के साथ माफी दे दी है। उधर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर दूसरी बार सोमवार को तब चर्चा में आ गए जब वे सरकार द्वारा बुलाए प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्पॉट हुए। उनके फोटो कई मंचों पर वायरल हुए। जिसके बाद उन्होंने अफसरों से मिन्नतें कर अपनी फोटो को हटवाईं।