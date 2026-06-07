‘आपके मोबाइल पर अग्निवीर परीक्षा फॉर्म का OTP आया है’, राजगढ़ में अभ्यर्थी के वकील पिता के खाते से उड़ाए 1 लाख

राजगढ़ के छापीहेड़ा निवासी एडवोकेट कमल उमठ के साथ एक लाख रुपए की ठगी हो गई। कमल उमठ जिला कोर्ट में वकील हैं, उन्होंने अपने साथ हुई ठगी की पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। एडवोकेट कमल उमठ ने पत्रिका को बताया कि मेरा बेटा अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। इसके लिए होने वाली परीक्षा के लिए वह फॉर्म जमा करने गया था। इस बीच किसी का उसे कॉल आया और कहा कि इस फॉर्म को डालने के लिए आपका ओटीपी लगेगा, बच्चा भरोसे में आ गया। ठग ने कहा कि आपके नंबर पर तकनीकी दिक्कत आ रही है, यह ओटीपी अब आपके पिता के नंबर पर आएगा। बच्चा झांसे में आ गया और पिता से कहा कि पापा ऐसा ओटीपी आएगा। पिता को पहले से ही पता था कि बेटा ऐसी परीक्षा दे रहा है। इसी कारण वे भी भरोसे में आ गए और चार बार अलग-अलग ओटीपी दे दिए। जब राशि कटी तब उन्हें इसका पता चला।