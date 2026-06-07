4 महीने की प्रेग्नेंट नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, भोपाल में जनवरी में फैमिली की मर्जी के खिलाफ की थी लव मैरिज

इधर भारती की मौत के बाद उसके परिवारवालों ने पति विक्की और ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भारती के भाई जितेन्द्र का आरोप है कि विक्की फोन पर किसी गर्लफ्रेंड से बात करता है और भारती ने शुक्रवार को विक्की को बात करते हुए पकड़ा था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और विक्की ने भारती के साथ मारपीट की थी। ये सारी बात भारती ने ही उसे फोन कर बताई थी, वो भारती के बुलाने पर उसके घर भी गया था, तब भी दोनों के बीच विवाद हो रहा था। मैं बहन का घर नहीं तोड़ना चाहता था इसलिए समझाकर उसे ससुराल में ही छोड़ आया था। जितेन्द्र ने ये भी आरोप लगाया है कि विक्की ने दूसरी महिला से रिलेशन के कारण भारती की हत्या की है।