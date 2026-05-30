चित्रकूट में हाई-वोल्टेज ड्रामा: जज के घर की बिजली सप्लाई कटी तो गुस्से में पूरे कस्बे की आपूर्ति बंद करा दी

बिजली बंद होने से नाराज न्यायिक मजिस्ट्रेट शाम करीब 7.30 बजे रजौला सब स्टेशन पहुंचे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात ऑपरेटर को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि 19 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके घर की लाइट क्यों नहीं सुधारी गई। आक्रोशित जज ने रजौला और प्रमोद वन सब स्टेशन से होने वाली पूरे कस्बे की बिजली सप्लाई बंद करवा दी। इसके बाद ऑपरेटर को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद को अंदर से लॉक कर लिया। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि जब तक उनके घर की लाइट ठीक नहीं होगी, पूरे कस्बे की बिजली बंद रहेगी। इसके बाद डरे-सहमे मेंटेनेंस स्टाफ ने आनन-फानन में जज के बंगले की लाइन सुधारने का काम शुरू किया।