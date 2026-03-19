ईरान युद्ध के बीच अचानक कैसे अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बना पाक? भारत-रूस-चीन को लेकर भी चौंकाने वाला दावा

गबार्ड ने कहा- अमेरिका पाक की एक-एक हरकतों पर निगरानी रखेगा। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान कई तरह के नए, एडवांस्ड व पारंपरिक मिसाइल डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं। इन मिसाइलों में न्यूक्लियर और पारंपरिक दोनों तरह के पेलोड हो सकते हैं और ये हमारे देश को अपनी मारक सीमा में ला सकती है।