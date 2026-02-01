अपनी विवादित किताब पर जनरल नरवणे ने तोड़ी चुप्पी, एक पोस्ट से पलट दिया खेल

जनरल नरवणे की प्रतिक्रिया दिल्ली पुलिस द्वारा किताब के अंशों के अवैध प्रसार के संबंध में प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने के एक दिन बाद आई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार जनरल नरवणे की किताब को प्रकाशित होने से रोक रही है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो सरकार के लिए असहज करने वाली हों। वहीं, पब्लिशर के बयान के अनुसार, किताब अभी प्रक्रिया में है और इसके अंशों का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है।