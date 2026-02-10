जब तक प्रस्ताव पर फैसला नहीं, तब तक सदन नहीं जाएंगे ओम बिरला; स्पीकर का बड़ा ऐलान

No Confidence Motion: विपक्षी दलों ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दाखिल किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, वाम दल और राजद जैसे दलों के 118 सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस नोटिस को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को सौंपा गया। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 94(सी) और लोकसभा नियम 94(सी) के तहत दायर किया गया है। वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जॉर्ज सोरोस के इशारे पर काम कर रहे है।