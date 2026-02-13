हसीना के बाद अब तारिक से दोस्ती! पीएम मोदी के एक फोन कॉल ने ढाका से दिल्ली तक मचाई हलचल, जानें क्या हुई बात

PM Modi Calls Tarique Rahman: बांग्लादेश में हाल ही संपन्न 13वें संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने भारी बहुमत हासिल किया है। चुनाव परिणामों में BNP को दो-तिहाई से अधिक सीटें मिलीं, जिसे 'ऐतिहासिक' और 'निर्णायक' जीत बताया जा रहा है। इस जीत के कुछ घंटों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BNP के चेयरमैन तारिक रहमान से फोन पर बातचीत की। मोदी ने 13 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की।