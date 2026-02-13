Bangladesh Elections 2026: 35 बाद मिलेगा पुरुष प्रधानमंत्री, तारिक रहमान बनेंगे देश के अलगे PM

16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के निर्माण के बाद ताजुद्दीन अहमद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वह प्रोविजनल गर्वमेंट के प्रधानमंत्री थे। आवामी लीग नेता ताजुद्दीन का कार्यकाल 17 अप्रैल 1971 – 12 जनवरी 1972 तक था। इसके बाद देश में पहला आम चुनाव हुआ और बांग्लादेश में आवामी लीग के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने सत्ता की बागडोर संभाली। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब की हत्या के बाद मुहम्मद मंसूर अली ने अल्पकालिक समय के लिए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद बांग्लादेश में जनरल जियाउर रहमान (1975-1981) और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद (1982-1990) का शासनकाल लंबे समय तक सैन्य शासन चला। इरशाद के सैन्य शासन के काल में 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे।