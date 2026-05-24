ट्विशा शर्मा की मौत पर फूटा अभिनेत्री माही विज का गुस्सा, बोलीं- अगर कोई हाथ उठाता है तो हाथ मरोड़ देना

Mahhi Vij On Twisha Sharma Death Case: भोपाल की मॉडल और इन्फ्लुएंसर ट्विशा शर्मा की मौत मामले में आए दिन लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में कोर्ट में आरोपी पति समर्थ सिंह को पेश किया गया था जहां ट्विशा के परिजनों का दावा है कि उसके माथे पर कोई शिकन और दुख नहीं था। वहीं इसी बीच अभिनेत्री माही विज का इस पूरे केस पर गुस्सा फूट पड़ा है। एक्ट्रेस ने लंबा-चौड़ा वीडियो पोस्ट करते हुए बताया है कि वो अपनी बेटी को कभी चुप रहना नहीं सिखाएंगी। क्या कुछ कहा है माही ने, चलिए जानते हैं।