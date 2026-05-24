10 साल की बच्ची के यौन शोषण-हत्या पर कमल हासन-पा रंजीत का खौला खून, तमिलनाडु सीएम विजय से की तुरंत एक्शन की मांग

Kamal Haasan On Coimbatore Girl Murder Case: तमिलनाडु में बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद आम लोगों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब साउथ सुपरस्टार कमल हासन और निर्देशक पा रंजीत ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों ने इस घटना को इंसानियत को शर्मसार करने वाला बताया और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं।