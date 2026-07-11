“8 महीने तक दाने-दाने को तरसा ‘सलाम बॉम्बे’ का स्टार शफीक सैयद!” प्रोड्यूसर्स के पैरों में गिरकर भी नहीं मिला काम

शफीक ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा था कि 'सलाम बॉम्बे' उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी का आईना थी। फिल्म में दिखाए गए हालात वही थे जिन्हें वो खुद जी चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के सेट पर उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी थीं, लेकिन कामयाबी के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में लगातार काम नहीं मिला। बता दें, शफीक सैयद की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट और उपलब्धियां हमेशा लंबे करियर की गारंटी नहीं होतीं। कई स्टार्स को पहचान मिलने के बाद भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है और जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते चुनने पड़ते हैं।