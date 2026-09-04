बच्चों की धार्मिक पहचान को लेकर जावेद अख्तर ने किया खुलासा, सुनाया फरहान के बचपन का किस्सा

Javed Akhtar on Farhan-Zoya Religion: मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर अपनी बेबाक सोच के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर समाज, धर्म और इंसान की पहचान जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। लेकिन जब बात उनके बच्चों फरहान अख्तर और जोया अख्तर की परवरिश की आती है तो उनके विचार और भी दिलचस्प हो जाते हैं। हाल ही में एक बातचीत में जावेद अख्तर ने उस वक्त का किस्सा सुनाया जब उनके छोटे बेटे फरहान ने बचपन में उनसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया था, जिसका जवाब शायद किसी भी माता-पिता के लिए आसान नहीं होता।