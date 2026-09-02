मराठा आरक्षण पर उबाल: अनशन के 5वें दिन मनोज जरांगे की तबियत बिगड़ी, धाराशिव बंद, धुले-सोलापुर हाईवे ठप

जरांगे पाटील के आंदोलन का असर धाराशिव में भी दिखाई दे रहा है। पिछले दो दिनों से यहां मराठा समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए मराठा कार्यकर्ताओं ने 3 सितंबर को धाराशिव बंद का आह्वान किया है। कार्यकर्ताओं ने लोगों से स्वेच्छा से बंद में शामिल होने की अपील की है। व्यापारी संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन देने की बात कही है।