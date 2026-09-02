2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मराठा आरक्षण पर उबाल: अनशन के 5वें दिन मनोज जरांगे की तबियत बिगड़ी, धाराशिव बंद, धुले-सोलापुर हाईवे ठप

Manoj Jarange Patil Hunger Strike: मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण और कुनबी प्रमाण पत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का पांचवां दिन है। सरकार ने ड्राफ्ट प्रस्ताव सौंपकर आंदोलन खत्म करने की अपील की है, जबकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 02, 2026

Manoj Jarange Patil Protest

महाराष्ट्र सरकार ने की मनोज जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील (Photo: IANS)

Maharashtra Maratha Protest: मराठा आरक्षण और कुनबी जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटील की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज पांचवां दिन है। जरांगे पाटील की तबीयत लगातार बिगड़ने के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए उनसे आंदोलन खत्म करने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि वह उनकी प्रमुख मांगों पर काम कर रही है और अब आंदोलकारियों को भी 'दो कदम आगे बढ़ने' की जरूरत है।

कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील और उदय सामंत ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक, जालना के जिला कलेक्टर ने खुद मनोज जरांगे पाटील से मुलाकात की और उन्हें कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित ड्राफ्ट प्रस्ताव सौंपा है।

सरकार ने जरांगे पाटील से की आंदोलन खत्म करने की अपील

सरकार ने कहा कि मराठा समाज की मांगों को लेकर सकारात्मक तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रियों ने जरांगे पाटील से अपील की कि सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों को देखते हुए उन्हें भी अपना रुख नरम करना चाहिए और भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए।

सरकार की ओर से यह अपील ऐसे समय की गई है, जब जरांगे पाटील की तबीयत लगातार खराब होने की खबरों के बीच राज्य के कई हिस्सों में आंदोलन तेज होता जा रहा है।

धुले-सोलापुर हाईवे पर रास्ता रोको, सैकड़ों वाहन फंसे

जरांगे पाटील के समर्थन में मराठा आंदोलकारियों ने धुले-सोलापुर महामार्ग को रोक दिया। महाकाला और अंकुशनगर क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने दोनों दिशाओं में रास्ता रोको आंदोलन किया, जिसके कारण हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया।

दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और सैकड़ों वाहन फंस गए। करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारियों को हटाया गया और धुले-सोलापुर महामार्ग पर यातायात फिर से शुरू हो गया।

पुणे में भी जरांगे पाटील के समर्थन में प्रदर्शन

मनोज जरांगे पाटील के समर्थन में पुणे में भी मराठा समाज के लोगों ने आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द से जल्द मराठा आरक्षण और कुनबी प्रमाण पत्र से जुड़ी मांगों को स्वीकार करने की मांग की। आंदोलकारियों का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जरांगे पाटील की तबीयत बिगड़ रही है।

धाराशिव में आंदोलन तेज, कल बंद का ऐलान

जरांगे पाटील के आंदोलन का असर धाराशिव में भी दिखाई दे रहा है। पिछले दो दिनों से यहां मराठा समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए मराठा कार्यकर्ताओं ने 3 सितंबर को धाराशिव बंद का आह्वान किया है। कार्यकर्ताओं ने लोगों से स्वेच्छा से बंद में शामिल होने की अपील की है। व्यापारी संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन देने की बात कही है।

'मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन और आक्रामक होगा'

मराठा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और अधिक आक्रामक किया जाएगा। सड़क जाम से लेकर बंद तक विरोध का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है।

फिलहाल सरकार की ओर से जरांगे पाटील को कुनबी प्रमाण पत्र से संबंधित ड्राफ्ट प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद गेंद एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत के पाले में है। आने वाले समय में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली बातचीत इस आंदोलन की दिशा तय कर सकती है।

‘अमित ठाकरे पर 2 घंटे में FIR, पर अजित पवार मामले में अब तक क्यों नहीं?’ महायुति सरकार पर भड़कीं सुप्रिया सुले

ये भी पढ़ें
Ajit Pawar Death Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2026 11:21 pm

Published on:

02 Sept 2026 11:20 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मराठा आरक्षण पर उबाल: अनशन के 5वें दिन मनोज जरांगे की तबियत बिगड़ी, धाराशिव बंद, धुले-सोलापुर हाईवे ठप

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘अमित ठाकरे पर 2 घंटे में FIR, पर अजित पवार मामले में अब तक क्यों नहीं?’ महायुति सरकार पर भड़कीं सुप्रिया सुले

Ajit Pawar Death Case
मुंबई

‘जब तक SIR वापस नहीं होगा तब तक कर्नाटक चैन से नहीं बैठेगा’, हिरासत में लिए जाने के बाद बोले प्रकाश राज

Prakash Raj SIR Protest
मनोरंजन

मुंबई के लिए BMC का मेगा प्लान: 2 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में! क्या है 60 km लंबी यह परियोजना

Mumbai Coastal Road Project
मुंबई

हिरासत में लिए जाने के बाद प्रकाश राज को CJP ने किया सपोर्ट, एक्टर बोले- देश के हर नागरिक के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे

Prakash Raj Detained For SIR Protest
मनोरंजन

स्वरा भास्कर के ‘जौहर’ वाले विवादित बयान पर ‘पद्मावत’ के लेखक का आया रिएक्शन, प्रकाश कपाड़िया बोले- फिल्म में दिखी वास्तविकता

Swara Bhaskar Jauhar Controversy
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.