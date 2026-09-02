‘अमित ठाकरे पर 2 घंटे में FIR, पर अजित पवार मामले में अब तक क्यों नहीं?’ महायुति सरकार पर भड़कीं सुप्रिया सुले

अजित पवार के साथ सुप्रिया सुले (Photo: IANS/File)
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भाजपा नीत महायुति सरकार और अजित पवार गुट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बेटे और पार्टी नेता अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज होने का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि जब सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के मामले में महज दो घंटे के भीतर मामला दर्ज हो सकता है, तो उनके भाई और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के मामले में अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई?
सुप्रिया सुले बुधवार को ठाणे स्थित अपनी पार्टी के कार्यालय पहुंची थीं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार के साथ-साथ अजित पवार गुट के नेताओं पर भी निशाना साधा।
बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद भी उनके गुट के विधायक और सांसद सत्ता में हैं, लेकिन उनके भाई की मौत से जुड़े मामले में FIR को लेकर किसी ने एक शब्द नहीं कहा।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उनके भाई के निधन के बाद उनके पक्ष के लोग सत्ता का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है और उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, इसकी जानकारी परिवार को तक नहीं है।
सुले ने कहा कि सरकार एक तरफ छोटे मामलों में तेजी से कार्रवाई करती है, लेकिन अजित पवार की मौत जैसे गंभीर मामले में कार्रवाई और जांच की स्थिति को लेकर सवाल बने हुए हैं।
वरिष्ठ नेता शरद पवार की बेटी व एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले सुप्रिया सुले ने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कथित तौर पर हटाए जाने के मामले में अमित ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज होने का हवाला दिया।
उन्होंने कहा कि इस मामले में कथित घटना के कुछ ही समय बाद मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत को लेकर अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है।
हालांकि, दोनों मामलों की कानूनी प्रकृति अलग है। अमित ठाकरे से जुड़ा मामला तस्वीर हटाने की कथित घटना पर दर्ज FIR से संबंधित है, जबकि अजित पवार की मौत विमान दुर्घटना में हुई थी और उसकी जांच विमान दुर्घटना से जुड़ी वैधानिक एजेंसियां कर रही हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार की 28 जनवरी 2026 को विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। हादसा बारामती एयरपोर्ट के पास विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ था।
अजित पवार जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के बीच एक जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आग लग गई और अजित पवार समेत उसमें सवार सभी छह लोगों की मौत हो गई थी।
अजित पवार विमान हादसे की जांच नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) और Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) द्वारा की जा रही है।
प्रारंभिक जांच में बारामती एयरपोर्ट पर कम दृश्यता, खराब मौसम और लैंडिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों को हादसे के संभावित कारणों में शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, रनवे पर सुरक्षा संबंधी कुछ उपकरणों की कमी के कारण विमान दूसरे लैंडिंग प्रयास के दौरान पेड़ और जमीन से टकरा गया।
ऐसे में हादसे की जांच और FIR को लेकर सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं।
अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभाली थी। फरवरी में उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार की भी पार्टी संगठन में सक्रियता बढ़ी और उन्हें राज्यसभा भेजा गया।
फिलहाल अजित पवार की विमान दुर्घटना से जुड़ी जांच DGCA और AAIB की प्रक्रिया के तहत जारी है। हादसे के कारणों और जिम्मेदारी को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
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