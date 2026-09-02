‘अमित ठाकरे पर 2 घंटे में FIR, पर अजित पवार मामले में अब तक क्यों नहीं?’ महायुति सरकार पर भड़कीं सुप्रिया सुले

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भाजपा नीत महायुति सरकार और अजित पवार गुट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के बेटे और पार्टी नेता अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज होने का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि जब सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के मामले में महज दो घंटे के भीतर मामला दर्ज हो सकता है, तो उनके भाई और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के मामले में अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई?