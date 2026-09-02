मुंबई के लिए BMC का मेगा प्लान: 2 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में! क्या है 60 km लंबी यह परियोजना

Coastal Road North Update: मुंबईकरों के लिए एक बेहद राहतभरी और बड़ी खबर सामने आई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने महत्वाकांक्षी परियोजना मुंबई कोस्टल रोड (उत्तर) पर काम शुरू किया है। इस परियोजना के जरिए मुंबई के पूरे तटीय पट्टी को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे अंधेरी के वर्सोवा से ठाणे जिले के भायंदर तक की आवाजाही पूरी तरह बदल जाएगी। कोस्टल रोड नार्थ से बिना ट्रैफिक में फंसे वर्सोवा से भायंदर तक का सफर बेहद कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल लंबाई इंटरचेंज और कनेक्टिंग रोड समेत करीब 60 किलोमीटर होगी। परियोजना पूरी होने के बाद वर्सोवा से भायंदर के बीच यात्रा का समय मौजूदा 90 से 120 मिनट से घटकर सिर्फ 20 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है।