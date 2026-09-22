Iran US Tensions: ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान: ‘ताकत के दम पर जनता को नहीं झुकाया जा सकता’, UN में उठाएंगे ये मुद्दे

Iran President MasoudPezeshkian: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर तेहरान का पक्ष रखने न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने साफ संकेत दिया कि ईरान दबाव के आगे अपनी शर्तें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पेजेश्कियान ने बातचीत में हुए समझौतों के कथित उल्लंघन, ईरानी जनता की शिकायतों और क्षेत्रीय संघर्षों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात कही है। ऐसे में उनका UN संबोधन कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।