Yemen Health Crisis: यमन में जंग के बीच मातृत्व पर संकट, 2,700 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं पर बिना इलाज प्रसव का खतरा

Yemen Pregnant Women: यमन में तेज होती हिंसा ने विस्थापन के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का संकट भी गहरा दिया है। पश्चिमी तट और ताइज़ के मोर्चों पर लड़ाई के कारण हजारों परिवार सुरक्षित ठिकानों की तलाश में घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इस संकट का सबसे गंभीर असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है, जिनके लिए अस्पताल तक पहुंचना लगातार मुश्किल हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी बताती है कि आने वाले दिनों में सैकड़ों महिलाओं को प्रसव के दौरान जरूरी चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाने का खतरा है।