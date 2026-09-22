ईरान के समर्थन से हूतियों के हमले बढ़े तो बिगड़ सकती है वैश्विक अर्थव्यवस्था, जी-7 ने दी चेतावनी

G7 Warning on Iran: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जी-7 देशों ने ईरान को चेतावनी दी है। जी-7 ने कहा कि ईरान की तरफ से हूतियों को हथियार और समर्थन देना क्षेत्र में संघर्ष को और बढ़ा सकता है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। जी-7 ने कहा कि ईरान के कदम वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ा रहे हैं। यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी किया गया।