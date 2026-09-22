Macron Trump Meeting: मैक्रों-ट्रंप की मीटिंग में निकला युद्ध रोकने का रास्ता? अब जेलेंस्की से होगी निर्णायक बात

Macron Trump Ukraine Russia: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अब ऊर्जा ढांचे पर हमलों को रोकने की पहल ने कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में इसी मुद्दे पर चर्चा की। बातचीत का फोकस केवल हमले रोकने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा मजबूत करने और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी रहा। मैक्रों अब यही प्रस्ताव यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सामने भी रखने वाले हैं।