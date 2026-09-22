Iran US War: ईरान का बड़ा ऐलान: अमेरिका-इजरायल को क्षेत्र छोड़ना होगा, होर्मुज में बढ़ा खतरा

Iran Israel War: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि इसका असर समुद्री व्यापार और ऊर्जा मार्गों पर भी गहराता जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका और इजरायल की क्षेत्रीय मौजूदगी को खत्म करने की बात कही है। दूसरी ओर, अमेरिका परमाणु मुद्दे पर अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में बातचीत की संभावना और तनाव दोनों साथ-साथ दिखाई दे रहे हैं।