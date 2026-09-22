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यमन के बंदरगाह शहर मोखा पर सऊदी अरब का हवाई हमला, महिला और 2 बच्चों समेत 6 की मौत

Yemen Mocha Airstrike: यमन के बंदरगाह शहर मोखा पर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमले में 6 लोगों की मौत का दावा किया गया है। मृतकों में 2 बच्चे और एक महिला शामिल हैं। 8 लोग घायल हैं।
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भारत

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Rahul Yadav

Sep 22, 2026

Saudi Airstrike Yemen, Mocha Airstrike,

यमन के बंदरगाह शहर मोखा पर सऊदी अरब का हवाई हमला (प्रतीकात्मक फोटो - एआई जनरेटेड)

Yemen Mocha Saudi Airstrike: यमन के रणनीतिक बंदरगाह शहर मोखा में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमले में छह लोगों की मौत का दावा किया गया है। मृतकों में दो बच्चे और एक महिला शामिल हैं। हमले में आठ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में एक बच्चा और एक महिला शामिल हैं। हूतियों से जुड़ी समाचार एजेंसी सबा ने मंगलवार, 22 सितंबर को यह जानकारी दी है।

मोखा में हवाई हमले का दावा

सबा के मुताबिक, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के विमानों ने मोखा शहर में हवाई हमले किए। इन हमलों में छह नागरिकों की मौत हुई। आठ लोग घायल बताए गए हैं। घायलों में एक बच्चा और एक महिला भी शामिल हैं। मोखा यमन के पश्चिमी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यह लाल सागर के पास है। यहां की स्थिति पिछले कुछ दिनों से तेजी से बदली है। हूतियों ने हाल में इस इलाके में अपना कब्जा बढ़ाया है।

हूतियों ने मोखा पर किया कब्जा

हूती संगठन ने सितंबर की शुरुआत में यमन के सरकारी बलों के खिलाफ बड़ा हमला शुरू किया था। इसके बाद उसने मोखा पर कब्जा कर लिया। यमन की सरकार को सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। मोखा पर कब्जे के बाद हूतियों की लाल सागर के तटीय इलाके में मौजूदगी बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र के यमन मामलों के विशेष दूत हांस ग्रुंडबर्ग ने 10 सितंबर को कहा था कि अंसार अल्लाह ने मोखा समेत पश्चिमी तट के कई इलाकों में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया था कि हूतियों ने मोखा पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।

लाल सागर के लिए क्यों अहम है मोखा?

मोखा लाल सागर के तट पर स्थित है। यह बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के करीब है। बाब अल-मंडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया के समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह मार्ग काफी महत्वपूर्ण है। मोखा पर हूतियों के कब्जे के बाद इस इलाके में संघर्ष और बढ़ गया है। इससे समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी है। हाल के दिनों में हूतियों और सऊदी समर्थित यमनी बलों के बीच कई मोर्चों पर लड़ाई तेज हुई है।

यमन में फिर बढ़ा संघर्ष

यमन में हूती और सरकार समर्थित बलों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से संघर्ष में बड़ी कमी आई थी। हालांकि, हाल के महीनों में दोनों पक्षों के बीच फिर से लड़ाई तेज हो गई है। हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले भी किए हैं। इसके बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हवाई कार्रवाई बढ़ाई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि यमन एक बार फिर बड़े स्तर के संघर्ष की ओर बढ़ रहा है।

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Updated on:

22 Sept 2026 06:59 am

Published on:

22 Sept 2026 06:57 am

Hindi News / World / यमन के बंदरगाह शहर मोखा पर सऊदी अरब का हवाई हमला, महिला और 2 बच्चों समेत 6 की मौत

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