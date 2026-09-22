यमन के बंदरगाह शहर मोखा पर सऊदी अरब का हवाई हमला, महिला और 2 बच्चों समेत 6 की मौत

हूती संगठन ने सितंबर की शुरुआत में यमन के सरकारी बलों के खिलाफ बड़ा हमला शुरू किया था। इसके बाद उसने मोखा पर कब्जा कर लिया। यमन की सरकार को सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। मोखा पर कब्जे के बाद हूतियों की लाल सागर के तटीय इलाके में मौजूदगी बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र के यमन मामलों के विशेष दूत हांस ग्रुंडबर्ग ने 10 सितंबर को कहा था कि अंसार अल्लाह ने मोखा समेत पश्चिमी तट के कई इलाकों में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया था कि हूतियों ने मोखा पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।