‘फेक न्यूज को व्हाइट हाउस में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए’, मीडिया संस्थानों के केस पर भड़के ट्रंप

यह विवाद तब और बढ़ गया, जब वीकेंड पर इन तीनों ऑर्गनाइजेशन के रिपोर्टरों को व्हाइट हाउस में घुसने से रोक दिया गया और उनके प्रेस बैज या तो डिसेबल कर दिए गए या जब्त कर लिए गए। CNN को व्हाइट हाउस टेलीविजन पूल में उसकी तय भूमिका से भी हटा दिया गया, जो प्रेसिडेंट से जुड़े कार्यक्रमों की साझा कवरेज देता है। व्हाइट हाउस ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि पहला संशोधन (First Amendment) मीडिया को छापने या प्रसारित करने का अधिकार तो देता है, लेकिन यह किसी खास मीडिया संस्थान को व्हाइट हाउस का 'हार्ड पास', ब्रीफिंग रूम में सीट या प्रेस पूल में जगह मिलने की गारंटी नहीं देता।