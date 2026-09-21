हूतियों पर एक और बड़ा हमला, बाब अल-मंदेब के पास यमनी सेना ने ठिकानों और सप्लाई लाइन को बनाया निशाना

यमनी सेना ने ताइज में एक हूती ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। सेना के मुताबिक, यह ड्रोन 'टोही विमान' था और इसे ताइज प्रांत के अल-कधा में गिराया गया। ताइज में लड़ाई लगातार तेज है और हूती लड़ाके सऊदी अरब के सैनिकों से और इलाका हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना में दोनों पक्षों के लोगों के घायल होने की खबर है।