‘रूस हमारे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोके, तो यूक्रेन भी कदम उठाने को तैयार’, ट्रंप की युद्ध रोकने की अपील पर बोले जेलेंस्की

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। युद्ध खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने हमेशा शांति की वकालत की है और अगर रूस यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और अनाज के निर्यात को निशाना बनाना बंद कर दे, तो यूक्रेन तनाव कम करने की दिशा में जवाबी कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।