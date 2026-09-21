Russia-Ukraine War: रूस की डीजल इंडस्ट्री को झटका, ट्रंप ने यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने का किया आह्वान, कहा- यह बेतुका है

ट्रंप की अपील के बाद जेलेंस्की ने ट्वीट करके कहा कि यूक्रेन युद्ध का अंत पहले दिन से ही तलाश रहा है। इसके लिए उसने कई कूटनीतिक प्रस्ताव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में होने वाली यूएन जनरल असेंबली के दौरान अपने सहयोगियों के साथ वे इस पर चर्चा भी करेंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कही की अब केवल हमला झेलने वाला देश ही नुकसान नहीं उठाएगा। क्योंकि युद्ध का स्वरूप अब बदल चुका है और हमलावर को भी नुकसान उठाना पडे़गा।