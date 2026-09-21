ट्रंप-शी मुलाकात से पहले जापान-कोरिया में बढ़ी बेचैनी, डैमेज कंट्रोल करने में जुटे मार्को रुबियो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के नेता शी जिनपिंग की इस हफ्ते होने वाली बैठक से पहले जापान और दक्षिण कोरिया जैसे करीबी दोस्त देशों में भारी बेचैनी है। वे डर रहे हैं कि ट्रंप ताइवान या व्यापार के मुद्दे पर चीन को कुछ रियायतें दे सकते हैं, जिससे इन देशों की स्थिति कमजोर हो सकती है।